كيري: اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعام 2022

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ لعام 2022.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ جون كيري أكد أنه تم اختيار مصر بالفعل لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل.

هذا وأعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، في حوار أجرته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "القرار النهائي الخاص باستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في 2022 سيتم اعتماده في المؤتمر، الذي سيعقد في غلاسكو باسكتلندا في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، حيث سيتم خلاله الإعلان الرسمي عن الدولة القادمة لرئاسة مؤتمر تغير المناخ"، مشيرة إلى أن هناك ترحيبا ودعما كبيرا من الدول الأفريقية لاستضافة مصر للمؤتمر خاصة وأن مصر حتى الآن هى ممثلة أفريقيا وفق آخر قرار صادر من لجنة دول وحكومات القارة.

وأضافت "في كل عام يكون الدور على إقليم معين لاستضافة المؤتمر، وفي عام 2022 سيكون الدور على أفريقيا، ونحن تقدمنا بالفعل بخطاب لاستضافة المؤتمر واتخذنا المسار الطبيعي وتم التنسيق مع المجموعة الأفريقية ومجموعة المفوضين الأفارقة ومجلس وزراء البيئة الأفارقة وتم اعتماد استضافة مصر فى جلسة السلم والأمن في شهر أبريل الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وفي كل عام، يتولى بلد يمثل منطقة مختلفة من العالم رئاسة المؤتمر ويتم استضافة الاجتماع في ذلك البلد.

وفي الشهر الماضي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا اهتمام بلاده باستضافة القمة.

ويستهدف مؤتمر الأمم المتحدة (كوب 26) أو قمة غلاسكو اتخاذ مزيد من الإجراءات الطموحة بشأن المناخ وجمع أموال من المشاركين في أنحاء العالم.

وقال علماء، الشهر الماضي، إن الاحتباس الحراري يقترب بشكل خطير من الخروج عن نطاق السيطرة.