الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي 

اعترض التحالف العربي، اليوم السبت، مسيرة ملغمة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه مدينة خميس مشيط، جنوبي المملكة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، تجاه مدينة جازان جنوب السعودية، أمس الجمعة.

#عاجل #التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 2, 2021

وقالت قوات التحالف في بيان نقله التلفزيون الرسمي السعودي، إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان".

وأضافت "نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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