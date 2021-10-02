الصحة العراقية تكشف أسباب تراجع الإصابة بكورونا

كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، عدة أسباب ساعدت في تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.

وأفادت وكالة الانباء العراقية، مساء اليوم السبت، بأن الإجراءات الحكومية ساهمت في زيادة عدد متلقي لقاح كورونا، في الفترة الماضية، حيث تم تطعيم 4 ملايين و807 آلاف و179 شخصا، في عموم البلاد.

ونقلت الوكالة على لسان المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، أن نسبة من تلقوا اللقاح ارتفعت، خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب الجهود الكبيرة للمسؤولين في وزارة الصحة، بالإضافة إلى تطبيق الخطة الحكومية الخاصة بزيادة كمية اللقاحات، والعمل أيام العطل الرسمية وأيام الجمع.

وحذرت وزارة الصحة العراقية من احتمالية وجود موجات وبائية أخرى تجتاح البلاد، وهي حقيقة علمية واقعية، رغم الانخفاض الملحوظ في الحالات المسجلة، مؤكدا أن العراق يمكنه تجاوز أو تقليل خطر جائحة كورونا والموجات القادمة المحتملة من خلال اللقاح.

وتراجع عدد الإصابات في العراق، منذ العاشر من أيلول/سبتمبر الماضي، دون 5 آلاف يوميا، فيما استمر في تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا، يوميا، دون الألفين حالة في الأيام الأخيرة.

ويذكر أن العراق يستخدم 3 أنواع من اللقاحات، هي سينوفارم وفايزر واسترازينيكا، وتؤكد وزارة الصحة العراقية أن تلك اللقاحات آمنة وقادرة على توفير حماية تمنع حدوث إصابات جديدة أو شديدة بفيروس كورونا.

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