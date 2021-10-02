"أنصار الله" تتهم السعودية وأمريكا بعدم الجدية في تحقيق السلام باليمن

اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية بعدم الجدية في إيقاف الحرب الدائرة منذ 7 أعوام وتحقيق السلام في اليمن.

وقال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، في تصريحات مع " قناة المسيرة "، إن "التصريحات الأمريكية السعودية الأخيرة بشأن اليمن تأتي في سياق ذر الرماد في العيون"، مشددا على ضرورة أن يعلن "تحالف العدوان" (في إشارة إلى التحالف العربي) وقف العدوان والحصار عوضاً عن تقديم مبادرات كاذبة.

وأكد حبتور أن "السعودية وأمريكا ليستا جادتان بشأن السلام في اليمن" مؤكدا استعداد "أنصار الله" للسلام في أي وقت.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في لقائه بالرياض، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، على "مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة.

وجدد سوليفان، خلال اللقاء، "التزام الولايات المتحدة التام بدعم دفاع السعودية عن أراضيها ضد كافة التهديدات بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمسيرة المدعومة من إيران، ودعم المملكة بالدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني"، مشدداً على "دعم الولايات المتحدة التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة".

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن، والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل، إلا أن جماعة "أنصار الله" اعتبرت أن المبادرة غير جادة ولا جديد فيها، مشترطةً "فصل الجانب الإنساني عن أي مقايضة عسكرية أو سياسية ورفع الحصار".

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فضلاً عن نزوح كبير من السكان، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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