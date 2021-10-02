نتنياهو يعلق على واقعة كفر قاسم ويتحدث عن ارتباط بينيت بـ "الإخوان المسلمين"

علق رئيس المعارضة في إسرائيل بنيامين نتنياهو على واقعة تعرض عناصر من الشرطة للضرب في بلدة كفر قاسم، مرجعا السبب إلى "اعتماد" رئيس الوزراء نفتالي بينيت على "الإخوان المسلمين".

وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه على "تويتر" مساء اليوم السبت: "أدين بشدة الاعتداء على الشرطة في كفر قاسم".

وأضاف: "مع اعتماد حكومة بينيت على منصور عباس والإخوان المسلمين، يرفع المجرمون في الوسط العربي رؤوسهم ويتجرؤون على ضرب ضباط شرطتنا. هذا تجاوز للخط الأحمر لا يجب أن يمر مرور الكرام".

وتابع بنيامين نتنياهو: "يجب استنفاد الصرامة الكاملة للقانون مع أي شخص متورط في هذا العمل الإجرامي من أعمال العنف".

אני מגנה בתוקף את תקיפת השוטרים בכפר קאסם.



כשהממשלה של בנט תלויה במנסור עבאס ובאחים המוסלמים, עבריינים במגזר הערבי מרימים את הראש ומעזים לפגוע בשוטרים שלנו. זו חציית קו אדום שאסור לעבור עליה לסדר היום.



יש למצות את מלוא חומרת הדין עם כל מי שהיה מעורב במעשה האלימות הנפשע הזה. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 2, 2021

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تعرض 3 من ضباطها للضرب في كفر قاسم الواقعة داخل الخط الأخضر شمال إسرائيل، بعد مواجهات مع عناصر أمنية من فلسطيني الداخل (عرب 48).

واندلعت المواجهات عندما حاولت قوة من الشرطة اقتحام مبنى بلدية كفر قاسم، وهو ما رفضته قوة أمنية محلية مسؤولة من قبل البلدية عن التصدي للعنف في المدينة وتنفيذ دوريات أمنية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته قناة "كان" الرسمية عبر حسابها على تويتر، ضابط إسرائيلي وهو يستخدم صاعقا كهربائيا في محاولة لشل حركة شاب فلسطيني من سكان المدينة.

وردا على ذلك، باغت الشاب الضابط بمجموعة من اللكمات، التي أسقطته أرضا، قبل أن يتسع الاشتباك بالأيدي ليشمل عناصر أخرى.

שני שוטרים ומתנדב נפצעו בפעילות של המשטרה בלילה שבין חמישי לשישי בכפר קאסם. שני חשודים נעצרו לאחר שבמקום התפתח עימות בו תקפו עשרות מעורבים את השוטרים. המשטרה פתחה בחקירה וצפויים מעצרים נוספים | תיעוד האירוע@ittaishick (צילום: חדשות בזמן) pic.twitter.com/Fp5xJM8HGV — כאן חדשות (@kann_news) October 2, 2021

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن 3 ضباط من الشرطة أصيبوا بجروح في تلك المواجهات، التي انتهت باعتقال 4 فلسطينيين.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الفلسطينيين الذين اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية يتبعون "قوى الأمن الداخلي للمدينة التابعة للحركة الإسلامية والمسؤولة عن الأمن الداخلي في المنطقة".

يشار إلى أن القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس التابعة للحركة الإسلامية داخل إسرائيل التي يحسبها البعض على جماعة "الإخوان المسلمين"، هي شريك في الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت والذي يضم إجمالا 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل.

ويقول مراقبون إن البلدات العربية داخل إسرائيل لجأت إلى تشيكل قوى أمن محلية للتصدي لاستفحال الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة أعمال القتل، التي حصدت حتى الآن 95 من مواطني إسرائيل العرب خلال العام الجاري 2021.

للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك