تحديد موعد أول رحلة من السعودية إلى أفغانستان منذ وصول طالبان للسلطة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الوطنية الأفغانية "آريانا" عن موعد أول رحلة جوية ستنطلق من السعودية إلى أفغانستان، منذ وصول حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) إلى السلطة في أغسطس/ آب الماضي.

وقال الشركة على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم السبت إن الرحلة ستكون من مدينة جدة على البحر الأحمر إلى العاصمة الافغانية كابول.

وأوضح أن الرحلة سيتم تسييرها، يوم الخميس المقبل، الموافق السابع من أكتوبر/ تشرين أول، وعرضت على زبائنها شراء التذاكر.

وكانت السفارة الأفغانية في الرياض أعلنت قبل يومين أن الحكومة السعودية وافقت على تسيير رحلات طيران استثنائية إلى أفغانستان.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الرحلات هو مساعدة الأفغان الذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بسبب جائحة فيروس كورونا.