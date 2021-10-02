الجيش اليمني: مقتل وإصابة 19 مسلحا من الحوثيين في كمائن غرب الضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، سقوط قتلى وجرحى في صفوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في عمليات لقواته بمحافظة الضَالِع وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الرسمي "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش نفذت صباح اليوم، كمائن عدة للحوثيين في مناطق الجُب وبَتَار في جبهة حَجْر غرب الضَالِع، أسفرت عن مقتل 6 عناصر منهم وجرح 13 آخرين".

وأضافت أن "من نجا من عناصر الحوثيين لاذ بالفرار باتجاه سوق الليل ونقيل الخشبة شرق محافظة إب".

وتأتي المستجدات الميدانية في الضَالِع، عقب هدوء نسبي في جبهات القتال بالمحافظة التي تعد همزة الوصل بين محافظات شمال وجنوب اليمن، ما أكسبها أهمية في الصراع الدائر في البلد.

وفي 15 أيار/ مايو الماضي، سقط 14 قتيلاً وجريحاً في مواجهات بين القوات المشتركة [تضم الجيش اليمني وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي]، وجماعة الحوثيين، إثر هجوم للجماعة في قطاع بَتَار - صُبيرة شمال غربي الضَالِع، وذلك بعد أيام من تحقيق القوات المشتركة تقدماً ميدانياً إثر معارك عنيفة أدت إلى مقتل وإصابة 56 من الجانبين.

ويشهد اليمن منذ 2014، معارك بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً، والمسنودة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية؛ وبين جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.