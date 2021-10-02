قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن "مترو" حماس والمسافة المدمرة منه

كشفت قناة عبرية، اليوم السبت، النقاب عن "مترو" حركة "حماس" في قطاع غزة، والمسافة التي دمرتها القوات الإسرائيلية منه خلال الفترة الماضية.

وأجرت القناة العبرية الـ 12، اليوم السبت، حوارا مع رائد بالجيش الإسرائيلي، اكتفت بذكر الحرف الأول من اسمه "ك"، ادعى من خلاله أن حركة "حماس" ليس لها سلاح جو معروف أو قوي، وإنما لها سلاح تحت أرضي قوي، حيث تقوم بحفر "مترو" تحت الأرض، وبشكل مكثف، خلال السنوات الماضية، وهو مترو يمكن تشبيهه بمترو أنفاق حقيقي، يتضمن العديد من الخطوط والمحطات الرابطة لقطاع غزة، بين المناطق والأحياء المختلفة.

"הבנו שכבר לא נפגע בפעילי חמאס": הקצינות שעומדות מאחורי השמדת המטרו של חמאס חושפות את הסודותhttps://t.co/2YXeojPu2P@sapirlipkin

צילום: דובר צה״ל pic.twitter.com/yc77m3SRty — החדשות - N12 (@N12News) September 30, 2021

وزعم الرائد "ك" أن القوات الجوية الإسرائيلية قامت بـ7 عمليات مختلفة خلال 11 يوما كاملة، بتدمير حوالي "150" كيلو مترا من الأنفاق، بين مدينتي رفح وبيت حانون في قطاع غزة ـ يبدو أن الرقم ليس صحيحا، كون المسافة بين المدينتين في القطاع لا تتعدى الـ 41 كيلو مترا فقط.

ويعتقد الضابط الإسرائيلي أن محمد الضيف، قائد الذراع العسكرية لحركة "حماس"، هو الذي يشرف على شبكة أنفاق أو مترو حماس، تحت الأرض، حيث خصصت الحركة عشرات الملايين من الدولارات لتطوير هذه الشبكة.

وادعى الرائد "ك" في حواره مع القناة العبرية أن إسرائيل تواجه تهديدا كبيرا في الجبهة الجنوبية، يتعلق بكمية ضخمة من الأسلحة العسكرية التي تملكه كل من حركتي، "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وهي الأسلحة التي تصنع محليا، ويزداد مداها بمرور الوقت.

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