إيران: مستعدون لإعادة إعمار المناطق الأثرية في سوريا

قال معاون وزير التراث والسياحة والحرف اليدوية الإيراني، علي أصغر شالبافيان، اليوم السبت، إن بلاده على استعداد لإعادة إعمار المناطق الأثرية في سوريا.

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن شالبافيان أن إيران مستعدة للمشاركة، وبقوة، في عملية إعادة إعمار وترميم المناطق الأثرية والسياحية السورية، وهي المناطق التي تعرضت للتخريب جراء الإرهاب في البلاد، بالإضافة إلى القيام بالاستثمار السياحي من خلال بناء وتجهيز منشآت فندقية جديدة.

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني خلال اللقاء الذي جمعه، اليوم، في جناح سوريا بمعرض "إكسبو دبي 2020"، بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل.

وشدد الجانبان، السوري والإيراني، على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بينهما، في وقت دعا شالبافيان والوزير السوري إلى تبادل الزيارات، بغرض تعميق أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي بين إيران وسوريا.

كان معرض "إكسبو 2020 دبي" انطلق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022، ويشهد على تجارب تقنية وابتكارات رائعة في مختلف المجالات خاصة التقنية ومجالات الطيران والفضاء.

ويستقطب معرض "إكسبو-2020" نحو 25 مليون سائح، وفق ما يقول منظموه.

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