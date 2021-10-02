السعودية تبدأ في توطين 4 أنشطة جديدة... بينها المقاهي

دخل قرار سعودي حيز التنفيذ، اليوم السبت، بتوطنين أربعة نشاطات جديدة، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية البدء في تطبيق قرار توطين أنشطة المقاهي والمطاعم والتموينات والأسواق المركزية، اعتبارا من اليوم السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وبالنسبة للمطاعم يشمل القرار محلات الوجبات السريعة والمطاعم مع الخدمة ومطابخ الولائم ومحلات بيع العصائر بتطبيق التوطين بنسبة 20%، وحال كانت داخل المراكز التجارية والمجمعات تكون نسبة التوطين 40%.

وينص القرار على أن تكون نسبة التوطين بالنسبة للمقاهي ومحلات المثلجات 30%، على أن ترتفع النسبة حال كان ذلك النشاط داخل المجمعات التجارية لتصل إلى 50%.

قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي وتوطين التموينات والأسواق المركزية تدخل حيز التنفيذ. pic.twitter.com/gCGaKouGZ4 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) October 2, 2021

وبالنسبة لسيارات بيع الأغذية والمشروبات ستكون نسبة التوطين 100% من جميع العاملين دون أي استثناءات.

ويشمل القرار قصر العمل في منافذ بيع التموينات والأسواق المركزية على السعوديين بنسبة 100% في مهن محاسب زبائن وخدمة العملاء ومشرف صناديق المحاسبة، وقصرها بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهنة مشرف قسم.

وقالت الوزارة إن هذه القرارات تأتي في إطار استمرار جهودها في التوطين لتوفير فرص عمل للمواطنين بمختلف مناطق المملكة، و"رفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030".

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