دول خليجية تحذر مواطنيها في سلطنة عمان من الإعصار شاهين

حذرت سفارات دول خليجية في مسقط، اليوم السبت، مواطنيها المتواجدين في سلطنة عمان من الاقتراب من المناطق الساحلية، تحسبا للإعصار المداري "شاهين".

ودعت السفارة الإمارتية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، جميع مواطنيها في سلطنة عمان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية وجريان الأودية.

وشددت السفارة على ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بحالة الطقس في سلطنة عمان.

*تنبيه*



(1/2) على جميع مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان الشقيقة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية وجريان الأودية بسبب التعرض للعاصفة المدارية (شاهين)، مع ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن. pic.twitter.com/Vu7DsArzve — UAE EMBASSY - MUSCAT (@embassymct) October 1, 2021

​تحذيرات مماثلة وجهتها السفارة الكويتية في عمان، اليوم السبت إلى مواطنيها المتواجدين في السلطنة.

ودعت السفارة جميع المواطنين الكويتيين في سلطنة عمان إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بمقرات سكنهم تحسبا لتأثيرات الإعصار شاهين.

وحثت السفارة الكويتيين كذلك على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة في السلطنة لضمان سلامتهم.

بدورها دعت السفارة السعودية في مسقط، المواطنين السعوديين إلى توخي الحذر والحيطة والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في عمان تحسبا لتأثيرات الإعصار.

وأصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، مساء اليوم تحذيرا حول الإعصار المتوقع أن يضرب سواحل البلاد يومي الأحد والاثنين (غدا وبعد غد) المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان للمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التابع لها نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية: "توضح آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري شاهين حاليا على دائرة عرض 24.5 درجة شمالا، وخط طول 60.7 درجة شرقا".