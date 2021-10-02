هنية: انتصار طالبان يؤكد قدرة الأمة على تحرير الأوطان من الغزاة

اعتبر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن "انتصار حركة طالبان على الاحتلال الأمريكي، في أفغانستان يؤكد قدرة الأمة على تحرير أوطانها من الغزاة المحتلين".

جاء هذا خلال اتصال هاتفي بين رئيس حركة "حماس"، ووزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام".

وقال هنية خلال الاتصال إنه يشعر بالارتياح إلى حكمة طالبان (الحركة المحظورة في روسيا) "في قيادة البلاد وإدارتها خلال عملية التحرير".

وشدد رئيس "حماس" على أهمية انفتاح الحركة على كافة مكونات الشعب الأفغاني المسلم، ولاسيما أصحاب المشروع الإسلامي.

ودعا هنية إلى ترسيخ الشراكة في بناء الدولة، ومواجهة تحديات البناء لمؤسسات الحكم المختلفة.

وعبر هنية عن رغبته في أن يكون لحركة "طالبان" دورا داعما ومساندا لإخوانهم في فلسطين من أجل تحرير بيت المقدس.

وأكد على ضرورة أن تصبح فلسطين حاضرة في خطابات الخارجية الأفغانية، وخاصة القدس وما يحدث فيها من انتهاكات، على حد وصفه.

في المقابل قال الوزير إن بلاده تعيش حاليا في ظل حكومة إسلامية، مؤكدا أنه لا توجد منطقة داخل أفغانستان خارج هذه الحكومة.

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