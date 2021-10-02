السعودية.. والدة ضحية ثعبان أبها تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

كشفت والدة الطفلة السعودية تمارا عبد الرحمن، التي قضت إثر لدغة ثعبان، تفاصيل جديدة في قصة وفاتها.

ونقل موقع قناة "العربية" عن والدة تمارا أن ابنتها دخلت دورة المياه الأسبوع الماضي في منزلها بأبها، وبعد مرور ثوان معدودة صرخت الطفلة بقوة.

وركضت الأم مسرعة إلى المرحاض لتستكشف الأمر، فأخبرتها طفلتها البالغة من العمر 6 سنوات أن فأرا لدغها وهرب.

بدورها قامت الأم بتفتيش المكان لكنها لم تجد شيئا في دورة المياه، ثم نظرت في موضع الألم الذي تشتكي منه تمارا، فوجدت خدشا، وآثار قضمة.

وأوضحت الأم أن حالة ابنتها ظلت حالة مستقرة حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء الماضي، لكنها انتكست فجأة، وبدأت صحتها تتدهور ثم توقف قلبها، حتى توفيت يوم الخميس الماضي.

وكان والد تمارا قد كشف قبل أيام أن ثعبانا ترصد ابنته في دورة المياه ونظرا لصغر سنها لم تنتبه إلى وجوده في المرحاض.

وأشار إلى أن الأسرة أصيبت بالذهول لأنها لم تتوقع وجود مثل هذه الزواحف داخل دورة المياه، لاسيما وأن الأسرة تقيم في مدينة أبها.