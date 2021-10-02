المغرب يرحل ناشطات إسبانيات بدعوى "خدمتهن أجندة البوليساريو"

رفضت السلطات المغربية دخول 3 ناشطات إسبانيات البلاد، وأرجعتهن على متن نفس الرحلة التي وصلوا بها إلى مطار مدينة العيون في الصحراء المغربية.

ونقل موقع "هسبريس" المغربي، عن وكالة "إفي" الإسبانية، أن السلطات المغربية، أقدمت، اليوم السبت، على ترحيل الناشطات الثلاثة بمجرد وصولهن إلى المطار.

وأشارت الوكالة إلى أن الناشطات الثلاثة بينهم محاميتين إسبانيتين، وطبيبة تحمل الجنسية الإسبانية لكنها من أصل مغربي، وأكدت على أنه جرى إرجاعهن على متن نفس الطائرة التي نقلتهن من جزر الكناري إلى المغرب.

ولفتت الوكالة الإسبانية إلى أن السلطات المغربية "كن يحاولن القيام بتحركات تخدم أجندة تنظيم البوليساريو الانفصالي".

وتشهد الصحراء الغربية، منذ انتهاء الاحتلال الإسباني، عام 1975، نزاعا بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، حيث يطرح المغرب حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، بينما تسعى جبهة "البوليساريو" إلى إنشاء دولة مستقلة على كامل مساحة الصحراء الغربية.

وتوقف القتال بين الجانبين، في 1991، بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق نار برعاية الأمم المتحدة، في الصحراء، التي يسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحتها.