الأمم المتحدة تعلق على تعرض لاجئين "للقتل" في ليبيا

أعربت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن قلقها البالغ حول تقارير تعرض مهاجرين ولاجئين في منطقة قرقارش بالعاصمة الليبية طرابلس للقتل والاستخدام المفرط للقوة.

وأكدت الأمم الأمم المتحدة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، على أن القوة المفرطة والفتاكة وغير المبررة أثناء عمليات إنفاذ القانون انتهاك للقانون الوطني والدولي.

ودعت الأمم المتحدة في البيان السلطات الليبية إلى التحقيق في استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين ضمن عمليات يوم أمس.

كما دعا البيان السلطات الليبية إلى احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس بمن فيهم المهاجرين واللاجئين في جميع الأوقات.

وقُتل مهاجر وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين، من بينهم 6 أشخاص حالتهم وصفت بالخطرة، أثناء مداهمة السلطات الأمنية الليبية لمنازل ومأوى مؤقتة يوم الجمعة، في قرقارش بالعاصمة الليبية.

وفي وقت سابق، الجمعة، قالت وزارة الداخلية الليبية إن السلطات احتجزت نحو 4000 مهاجر غير شرعي نتيجة عملية نفذتها قوات الأمن بالقرب من طرابلس.

وبحسب وزارة الداخلية، فإن الغرض من المداهمة، التي نفذت بأمر من النائب العام، هو اعتقال المجرمين وتجار المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين.

ومعظم المعتقلين -الآن- يعيشون تحت الاحتجاز التعسفي داخل مرافق احتجاز تشرف عليها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية، بحسب الأمم المتحدة.

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