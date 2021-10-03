هيمنة مطلقة للرجال على أول انتخابات لمجلس شورى قطر 

اختتمت انتخابات مجلس الشورى القطري دون أن تصل أي من المرشحات إلى الهيئة التشريعية، بحسب لجنة الإشراف على انتخابات المجلس.

الدوحة - سبوتنيك. وقال ماجد إبراهيم الخليفي رئيس لجنة الإشراف على انتخابات مجلس الشورى، إن بلغت نسبة المشاركة في التصويت الذي جرى يوم السبت، لانتخاب 30 عضوا بالهيئة المكونة من 45 مقعدا 63.5 في المئة.

وبحسب الخليفي، كان هناك ما مجموعه 233 مرشحًا في 30 دائرة بالبلاد، من بينهم 26 امرأة، لكن لم تنجح أي من المرشحات في الفوز.

يشار إلى أنه في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، وافق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على قوانين أول انتخابات تشريعية في البلاد، حيث يتم التصويت لاختيار 30 عضوا من أصل 45، في حين يعين الأمير 15 الباقين.

وأثارت عملية التصويت جدلا قبل بدايتها، يتعلق بـ "الشمول الانتخابي والمواطنة". وتدخل ضمن صلاحيات المجلس سلطة التشريع، إضافة إلى موافقته على السياسات العامة للدولة بما فيها ميزانيتها.

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