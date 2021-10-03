إنقاذ 25 شخصا حاصرتهم الأمطار الشديدة بالعاصمة العمانية بسبب إعصار شاهين

قال الدفاع المدني العُماني، صباح اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ استجابت لـ 9 بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في العاصمة العمانية مسقط.

وأضافت الهيئة أنها تمكنت من إنقاذ 25 شخصاً وجميعهم بصحة جيدة، بعد أن حاصرتهم الأمطار الغزيرة الناتجة عن تأثيرات العاصفة المدارية شاهين.

في هذه الأثناء، أفادت ‏وكالة الأنباء العُمانية أن أمطارا شديدة الغزارة تواصل الهطول على محافظة مسقط بسبب الإعصار، لافتة إلى أن الجهات المختصة تدعو الجميع ضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأصدرت هيئة الطيران المدني لسلطنة عمان، في وقت متأخر مساء السبت، تحذيرها الثالث حول الإعصار المداري "شاهين".

وذكرت الهيئة في بيان أن الإعصار شاهين تمركز على خط طول 59.3 درجة اتجاه الشرق ودائرة عرض 24.2 درجة باتجاه الشمال وفقا لصور الأقمار الصناعية الأخيرة وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.

وقال البيان إن: "حركة الإعصار مستمرة نحو سواحل عمان التي تطل على بحر عمان، كما يبعد مركز الإعصار عن محافظة مسقط حوالي 130 كيلو متر، وتم تقدير سرعة الرياح حول مركزه ب 116 كم/ ساعة".

وكان المركز الوطني للإنذار المبكر، قد حذر في وقت سابق اليوم من أن العاصفة المدارية شاهين التي تضرب سواحل البلاد تحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

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