عبد اللهيان: ليس للكيان الصهيوني مكان في مستقبل المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إنه ليس للكيان الصهيوني مكان في مستقبل المنطقة للكثير من الأسباب.

وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن عبد اللهيان أجرى حوارا مع القناة الأولى في التلفزيون الإيراني، طالب من خلاله حكام البحرين بالتواصل مع شعبهم بدلا من السعي وراء إقامة علاقات مع إسرائيل، بدعوى أن الأخيرة كيان مزيف، والتطبيع معها لن يساعد سلطتهم في شيء.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن حقيقة إسرائيل تعرَّت أثناء المقاومة الفلسطينية الأخيرة في قطاع غزة، والأجيال الفلسطينية الجديدة تحركت دعما للمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن تل أبيب اضطرت للقبول بوقف إطلاق النار، والإسرائيليون يسعون لتغطية تلك الأزمة بحركات استعراضية، مفيدا بأنهم لا يدخلون مكانا إلا وزعزعوا الأمن فيه.

وشدد عبد اللهيان على أن بلاده لا تعترف سوى بدولة واحدة، وهي فلسطين وليس لـ"الكيان الصهيوني مكان في مستقبل المنطقة للكثير من الأسباب"، موضحا أن بلاده تقوم بالرد على "الصهاينة دوما في الزمان والمكان المناسبين".

وقال عبد اللهيان: "لا نريد أن تتحول أراضي أذربيجان إلى ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون"، مؤكدا بأن طهران "لن تتحمل أبدا وجود الكيان الصهيوني المزيف وممارساته الاستفزازية بالقرب من حدود البلاد والتغيير الجيوسياسي في المنطقة والحدود"، على حد تعبيره.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران الآن عبر سبوتنيك