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    مهرجان الطيران الشراعي يزين سماء سوريا لأول مرة منذ 11 عاماً

    مهرجان الطيران الشراعي يزين سماء سوريا لأول مرة منذ 11 عاما

    © Sputnik . Mohamed Damour
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    تسارعت دقات قلوب عشرات الطيارين وهم يتهيؤون ليلامسوا سماء سوريا، كالسحب الهائمة تحت شمس صيفية وفوق بحر أزرق.

    حلقوا بمناطيدهم كالفراشات الملونة فيما اخترق الهواء في كبد السماء أرواحهم لأول مرة منذ 11 عاماً في مهرجان الطيران الشراعي على الكورنيش البحري في مدينة طرطوس.

    مهرجان الطيران الشراعي يزين سماء سوريا لأول مرة منذ 11 عاماً
    © Sputnik . Mohamed Damour
    مهرجان الطيران الشراعي يزين سماء سوريا لأول مرة منذ 11 عاماً

    يبين خالد نويلاتي، قائد العمليات في الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق: "هذا المهرجان ليس أول مهرجان شراعي يقام في سوريا، بل هو الأول بعد 11 عاماً من توقف هذه الفعاليات الرياضية المتعلقة بالطيران الشراعي والمناطيد".

    ويتابع نويلاتي في حديثه لـ "سبوتنيك": "الهدف من هذه الفعالية هو إعادة إحياء النشاطات الرياضية المتعلقة بالطيران الشراعي بسوريا، وكونها التجربة الأولى منذ ما يزيد على عقد من الزمن، فقد واجهتنا بعض الصعوبات إلا أننا تمكنا من تجاوزها وكانت الانطلاقة ممتازة".

    مهرجان الطيران الشراعي يزين سماء سوريا لأول مرة منذ 11 عاماً
    © Sputnik . Mohamed Damour
    مهرجان الطيران الشراعي يزين سماء سوريا لأول مرة منذ 11 عاماً

    ويضيف: "تخلل حفل الافتتاح إطلاق مناطيد شموع من جزيرة أرواد من قبل 100 طفل من مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء بحفل استعراضي أقيم تكريماً لهم واحتفالاً ببدء العام الدراسي، ونحن بصفتنا الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق، شاركنا نادي الطيران الشراعي السوري، بتنظيم الفعالية فيما كان المهرجان برعاية وزارة السياحة".

     وكشف وزير السياحة السوري، رامي مارتيني، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن "هذه ليست أول فعالية للطيران الشراعي تنظم بالتعاون مع وزارة السياحة، لكن في يوم السياحة العالمي تبرز أهمية هذه الفعاليات بشكل أكبر، الفعالية اليوم تضم طيارين من مختلف دول العالم، وهذا العام تستعيد سوريا السياح من مختلف الدول خاصة من الدول العربية وقريباً من الدول الأجنبية".

    مهرجان الطيران الشراعي يزين سماء سوريا لأول مرة منذ 11 عاماً
    © Sputnik . Mohamed Damour
    مهرجان الطيران الشراعي يزين سماء سوريا لأول مرة منذ 11 عاماً

    "سوريا بلد حارب الإرهاب لعشر سنوات، وما زالت الحياة مستمرة فيه، وبفضل الجيل الجديد المتنور والمتعلم والمنفتح نتمنى أن تعود السياحة لسابق عهدها، لأن هذه البلاد كانت ولا زالت من البلاد الإقليمية الهامة بكل أنماط السياحة ومن ضمنها هذه الفعاليات الترفيهية التي نراها اليوم، ولا سيما هذا المهرجان المقام في طرطوس المدينة الرائعة التي تحوي كل مقومات السياحة، وفيها العديد من المشاريع السياحية والاستثمارية والمشاريع المخصصة أيضاً للسياحة الداخلية والشعبية"، بحسب الوزير مارتيني.

    مهرجان الطيران الشراعي يزين سماء سوريا لأول مرة منذ 11 عاماً
    © Sputnik . Mohamed Damour
    مهرجان الطيران الشراعي يزين سماء سوريا لأول مرة منذ 11 عاماً

    من جانبه، قال مدير أوقاف محافظة طرطوس، محمد عبد الستار السيد: "لا نعتبر أي عمل نقوم به لأبناء الشهداء كدعم بل واجب لمن ضحى بدمه في سبيل الوطن، ففي وزارة الأوقاف تم إطلاق مشروع دار الأمان لأبناء الشهداء وهو يضم اليوم حوالي ألف طالب، يشارك بعض الطلاب بهذه الفعالية الترفيهية اليوم استكمالاً لمعسكر صيفي سابق أقيم في مدينة مشقيتا بالتعاون مع الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق، والهدف الثاني من مشاركة طلابنا بالمهرجان إيصال رسالة للعالم أن سوريا رغم الحرب والأزمات والضغوط الاقتصادية والحصار ورغم كل شيء صعب نعيشه اليوم ستبقى نابضة بالحياة بأهلها وأبنائها ومن ضحى لأجلها".

    مهرجان الطيران الشراعي يزين سماء سوريا لأول مرة منذ 11 عاماً
    © Sputnik . Mohamed Damour
    مهرجان الطيران الشراعي يزين سماء سوريا لأول مرة منذ 11 عاماً

    أما سماء سوريا فعادت لتحتضن طياري دول العالم أجمع، حيث أبدى بطل العالم في الطيران الشراعي من اليونان، ديمتري سكولياكوس، سعادته بتواجده في سوريا، ولا سيما بمشاركته بمهرجان الطيران الشراعي لأنه لطالما أراد رؤية سوريا من السماء.

    مهرجان الطيران الشراعي يزين سماء سوريا لأول مرة منذ 11 عاماً
    © Sputnik . Mohamed Damour
    مهرجان الطيران الشراعي يزين سماء سوريا لأول مرة منذ 11 عاماً

    انطلقت مناطيد الشموع نحو السماء لتنير ليل المدينة، حاملةً معها أضواءً ستنطفئ مع لذعة الشمس، وأحلاماً وأمانِ لم تستطع سنوات الحرب أن تطفئها حتى اليوم.

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