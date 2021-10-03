الجزائر تشهد رياحا قوية تتعدى 50 كم وأمواجا تصل 3 أمتار

حذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، المواطنين من هبوب رياح قوية سرعتها تتخطى 50 كم في الساعة.

وأفادت صحيفة "النهار"، صباح اليوم الأحد، بأن مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية نشرت تنبيها بحريا حذرت من خلاله المواطنين بأن ارتفاع أمواج البحر سيصل إلى 3 أمتار، بداية من منتصف نهار اليوم، ويستمر حتى، فجر غد الاثنين.

وأكدت الصحيفة أن سواحل بلادها التي ستشهد الرياح القوية، هي مستغانم ووهران وأرزيو ومرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، فضلا عن دلس وبوهارون وتنس، بالإضافة إلى الجزائر العاصمة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، حذرت الشهر الماضي من تعرض البلاد إلى موجة برد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 5 تحت الصفر في بعض الولايات.

كما حذرت الهيئة الشهر الماضي من تساقط ثلوج كثيفة على 5 ولايات، وتشهد العديد من ولايات الجزائر حالة من عدم الاستقرار الجوي منذ الشهر الماضي.

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