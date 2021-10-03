الأمن العراقي يحبط محاولة تفجير سيارة مفخخة في محافظة الأنبار

أعلنت سلطات الأمن العراقية، اليوم الأحد، إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة قرب إحدى دوائر الشرطة في محافظة الأنبار غربي البلاد، دون وقوع خسائر بشرية، يأتي ذلك قبل نحو أسبوع من إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

بغداد - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام قوله في بيان "رجالنا الأبطال من الشرطة في الأنبار تصدوا لعجلة مفخخة، كان الإرهاب يحاول يائسا استهداف إحدى دوائر الشرطة".

وأضاف أنه "تم تدميرها وقتل سائقها دون أضرار وخسائر".

فيما أكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت القوات الأمنية في محافظة الأنبار من محاصرة عجلة يقودها إرهابي انتحاري في شارع ( 100) الخدمي في مدينة الرمادي، حيث قامت قواتنا الأمنية بإطلاق النار عليه مما دفع هذا الإرهابي لتفجير نفسه داخل العجلة، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية".