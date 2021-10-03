بوريل: الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي عمرها 3 عقود

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الشراكة بين الاتحاد ومجلس التعاون الخليجي تمتد لثلاثة عقود، مشيرا إلى أنها تعتمد على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وأوضح بوريل، على "تويتر"، اليوم الأحد، أنه بدأ زيارة إلى المملكة العربية السعودية أجرى خلالها اجتماع مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

Started visit to Saudi Arabia with meeting @GCCSG Nayef Al Hajraf to make the engagement between EU & #GCC more strategic & work together on stability in the region,climate or trade.Our partnership stretches over 3 decades and builds on mutual trust & shared interests. pic.twitter.com/oNxPNtLS3r — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 3, 2021

ونوه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الاجتماع بحث سبل دعم العلاقات بين الاتحاد ودول المجلس، التي تمثل علاقات استراتيجية.

وتابع: "بحثنا العديد من القضايا التي تعتمد على العمل المشترك مثل الاستقرار في المنطقة والتجارة والتغيرات المناخية".

In Doha, I discussed with Qatari authorities how to assess the Taliban’s actions and to avoid a serious humanitarian crisis in Afghanistan.

Read my latest blog post: https://t.co/kmPuQ5ypTt pic.twitter.com/p6VKqqMk4r — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 3, 2021

تأتي زيارة بوريل للسعودية ضمن جولة خليجية شملت العاصمة القطرية الدوحة، التي بحث خلالها كيفية الحيلولة دون حدوث أزمات إنسانية في أفغانسان، إضافة إلى زيارة الإمارات العربية المتحدة والقيام بجولة تفقدية لمعرض "إكسبو 2020".

© Sputnik / M.HASSAN القوة العسكرية لجيوش مجلس التعاون الخليجي… حقائق وأرقام

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