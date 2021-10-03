تونس... اعتقال برلماني ومذيع اتهما الرئيس بالخيانة

كشف محام تونسي أن الشرطة ألقت القبض، اليوم الأحد، على نائب في البرلمان ومذيع تلفزيوني معارضين للرئيس قيس سعيد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامي سمير بن عمر أن القضاء العسكري أمر بتوقيفهما بتهمة "التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش".

وخلال برنامج على قناة "الزيتونة" التلفزيونية، انتقد عبد اللطيف العلوي، عضو البرلمان عن ائتلاف "الكرامة" الديني المحافظ، وعامر عياد المذيع بالقناة، سعيد بشدة ووصفاه بالخائن.

وفي يوليو/ حزيران الماضي قرر قيس سعيد تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وتولى السلطة التنفيذية، قبل أن يعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي أنه سوف يتجاهل غالبية بنود الدستور، ويحكم بمرسوم لمدة "إجراءات استثنائية" بلا نهاية محددة.

ورحب كثير من التونسيين بتدخل سعيد، إثر سنوات من التراجع الاقتصادي والجمود إلا أنه ألقى بظلال من الشك على المزايا الديمقراطية التي حققتها تونس عقب ثورة 2011 التي أنهت الحكم الشمولي. ومنذ إعلان يوليو/ تموز، تم إلقاء القبض على عدد قليل من البرلمانيين بتهم قديمة بعد رفع الحصانة عنهم.

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