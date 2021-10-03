خبير يكشف مدى خطورة إعصار شاهين على مصر

كشف رئيس مركز معلومات تغير المناخ في وزارة الزراعة المصرية، محمد علي فهيم، مدى خطورة الإعصار المداري "شاهين" على بلاده.

ونقلت صحيفة "الوطن"ّ عن فهيم أن مصر بعيدة تماما عن مخاطر الإعصار الذي يضرب سواحل سلطنة عمان.

وأوضح الخبير المصري أن منطقة البحر الأحمر والبحر المتوسط لا تتكون فيها أعاصير مدمرة.

وأشار إلى أن الأعاصير تحدث في مناطق محدده بالعالم، ولا سيما في المحيطات المفتوحة، كالأطلنطي والهادئ.

وبين رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن إعصار شاهين يحدث كل عام في المحيط وينتهي فيه أيضا، مؤكدا أنه ليس من الأعاصير القوية التي قد تشكل خطورة كبيرة.

ويقترب الإعصار شاهين من سلطنة عمان اليوم ما دفع السلطات إلى تأجيل الرحلات الجوية من وإلى مسقط، ودعوة السكان على إخلاء المناطق الساحلية.

وتستشعر سلطنة عمان حاليا تأثير الإعصار الذي يتوقع أن يصل مركزه إلى اليابسة عصرا وخلال المساء مصحوبا برياح شديدة وأمطار غزيرة.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أنه سيجري قطع الكهرباء في منطقة القرم، شرق العاصمة، تفاديا لأية حوادث. ونقلت السلطات أكثر من 2700 فرد إلى مراكز إيواء.

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