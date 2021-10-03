مصر... ارتفاع هائل في إصابات كورونا خلال شهر

شهدت مصر قفزة كبيرة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والوفيات جراء الجائحة، خلال الشهر الأخير.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك"، تسجيل 761 إصابة بكورونا، و32 حالة وفاة جديدة جراء الوباء.

ومقارنة بتسجيل البلاد 303 إصابات في مطلع الشهر الماضي، فإن الزيادة في معدل الإصابات على مدار الشهر الأخير بلغت 151%، بحسب موقع "مصراوي".

وبمقارنة تسجيل 12 حالة وفاة في 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، يكون مؤشر الوفيات قد شهد قفزة كبيرة خلال نفس الفترة بلغت 166.6%.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى أمس السبت، بلغ 306030 من ضمنهم 258252 حالة تم شفاؤها، و17399 حالة وفاة.

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