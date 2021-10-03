قطر تسمح بدخول المسافرين المتلقين للقاحي "سبوتنيك V" و"سينوفاك"

أعلنت السلطات القطرية، اليوم الأحد، ضم لقاحي "سبوتنيك V" الروسي و"سينوفاك" الصيني إلى قائمة اللقاحات المقبولة من المسافرين القادمين إلى البلاد، وذلك ضمن تحديثات جديدة إلى سياسة السفر والعودة الخاصة بوباء "كوفيد-19".

القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وزارة الصحة القطرية في بيان أنه تم "تحديث قائمة اللقاحات ذات الاعتماد المشروط لتشمل كلاً من لقاح سينوفاك، ولقاح سبوتنيك V"، وتدخل التحديثات الجديدة حيز التنفيذ بداية من الأربعاء المقبل في الساعة الثانية بتوقيت الدوحة.

وزارة الصحة العامة تعلن عن تحديثات جديدة لسياسة السفر والعودة الخاصة بفيروس كوفيد-19​​https://t.co/pG2omx4Yb0#سلامتك_هي_سلامتي #YourSafetyIsMySafety — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) October 3, 2021

وبذلك ينضم اللقاحان إلى قائمة اللقاحات المقبولة من المسافرين وهي فايزر/ بايونتيك، سينوفارم، موديرنا، أسترازينيكا، جونسون آند جونسون.

وأصدرت قطر، يوم الأربعاء، قرارات لتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، من بينها السماح بعمل جميع الموظفين في مقرات العمل، وعدم ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، بالتزامن مع تراجع الإصابات اليومية وتطعيم 81.7 في المئة من السكان.