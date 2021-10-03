طبيب مصري يكشف أعراضا جديدة لفيروس كورونا... فيديو

وأجرى برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز" المصرية، اليوم الأحد، لقاء مع الدكتور عبد المجيد، الذي أكد من خلاله أنه من بين الأعراض غير المعروفة والجديدة لفيروس كورونا المستمرة بعد تعافي المصاب به، تساقط الشعر.

وأضاف الاستشاري المصري أن هناك أعراضا أخرى لكورونا المستمرة مع المصاب بالفيروس بعد تعافيه هي أعراض نفسية، مثل حساسية الجلد وفقدان حاستي الشم والتذوق، فضلا عن تساقط الشعر، وهي أعراض تختفي مع العلاج والوقت.

وشدد عبد المجيد على أنه إذا كان الالتهاب الوبائي قد أدى إلى تليف في الرئة، موضحا أن الحالة النفسية والاكتئاب بعد التعافي من فيروس كورونا، كان أكثر في الموجة الأولى للفيروس، بدعوى أن الإصابة بالوباء كانت مثل "وصمة العار"، مشيرا إلى أن أعراض ما بعد الفيروس مختلفة ومتنوعة من حالة إلى أخرى، على رأسها تساقط الشعر والتهابات الجلد وغمامة على المخ، وإن كانت أكثر الحالات العرضية تصاب بأعراض نفسية.