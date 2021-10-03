الديوان الملكي: العاهل الأردني يناقش مع الرئيس السوري بشار الأسد العلاقات الثنائية بين البلدين

أعلن الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ناقش هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد العلاقات الثنائية بين البلدين اليوم الأحد.

أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني بحث هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد "تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف الديوان الملكي أن خلال المحادثة، أكد ملك الأردن دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة واستقرار سوريا.