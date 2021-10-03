محمد بن راشد يتفقد الجناح الروسي في "إكسبو 2020 دبي"... صور

زار حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، وفي ثالت أيام معرض "إكسبو 2020 دبي"، الجناح الروسي وتفقد أروقته.

ونشر حاكم دبي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا من زيارته للجناح الروسي، اليوم.

كما أرفق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع صور زيارته للجناح الروسي، اليوم، زيارته لجناح أوغندا، وعلّق على كل الصور أنه يرحب بثقافات العالم وشعوبه.

أثناء جولتي اليوم أيضا في الجناح الروسي وجناح أوغندا في إكسبو دبي ٢٠٢٠ … أهلاً وسهلاً بثقافات العالم وشعوبه pic.twitter.com/qDO9GL8ElT — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 3, 2021

​وتشارك روسيا في "إكسبو 2020 دبي" بعروض إبداعية متنوعة تشمل عدة مجالات مثل الفضاء والعلوم والابتكارات المتنوعة، بالإضافة إلى العروض الثقافية.

وتم تقديم الجناح الروسي بعنوان "روسيا تبدع" ويهدف إلى توحيد أهم ممثلي الصناعات الروسية وأكثرهم موهبة، وفتح فرص فريدة في سوق الإمارات العربية المتحدة الذي يتطور بشكل ديناميكي.

وفي مجال الفضاء يشهد المعرض مؤتمرا عن إنجازات روسيا في هذا المجال، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كما يتم عرض لقطات من أول فيلم يتم تصويره في الفضاء بعنوان "التحدي".

كما تشارك مجموعة من الشركات الروسية في المعرض أبرزها "ميتالو إنفست" المتخصصة في صناعة الحديد و"روستيخ" المتخصصة في صناعة الدفاع والتقنيات المتطورة، و"روساتوم" المتخصصة في الطاقة النووية.

ويعرض الجناح الروسي المشارك في معرض دبي إكسبو 2020، يومي 11 و12 أكتوبر/تشرين الأول، ضمن برنامجه الثقافي، أوبرا فيردي "ريغوليتو" أحد أكثر العروض جمالا.

وحرصت معارض إكسبو العالمية منذ انطلاقها في عام 1851، على الاحتفاء بقدرات الإنسان وإبداعاته، حتى أصبحت تشكل منصة، يجتمع العالم تحت مظلتها مرة كل خمس سنوات، بهدف الاحتفاء بالإنسان وأفكاره.