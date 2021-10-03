العراق يتسلم منتصف الشهر أول طائرة "إيه 220"

أعلن الناطق باسم الخطوط الجوية العراقية، حسين جليل، اليوم الأحد، أن العراق سيتسلم أول طائرة ركاب من طراز "إيه 220" منتصف الشهر الجاري من أصل 5 طائرات تم التعاقد عليها مع شركة "إيرباص" في كندا.

بغداد - سبوتنيك. وقال جليل، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "هناك عقد مع شركة إيرباص كندا لشراء خمس طائرات، ونحن بصدد استلام أول طائرة منتصف الشهر الحالي، وسيتم استلام الطائرة الثانية بعد شهر من استلام الأولى وبالتعاقب سيتم تسلم باقي الطائرات".

وأضاف "دائرة الخطوط الجوية العراقية أرسلت عددا من الطيارين والمساعدين إلى لوفتهانزا للتدريب على هذه الطائرة على شكل دفعات، وأيضا تم إرسال عشرة ضباط عمليات إلى مركز لوفتهانزا للتدريب وكوادر من التضييف إلى سويسرا للتدريب على هذه الطائرة".

وتابع جليل "فيما يخص المهندسين أرسلت الخطوط الجوية العراقية عددا من المهندسين إلى مونتريال في كندا للتدريب على هذا النوع من الطائرات الحديثة"، وأكد أن" الطاقم سيكون جاهزا عند استلام الطائرة".

وكان مدير الإعلام والعلاقات في وزارة النقل العراقية، حسين الخفاجي، قد ذكر، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" مطلع نيسان/ أبريل الماضي، أن العراق سيستلم خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل طائرتين من أصل خمس طائرات حديثة يتم التفاوض بشأنها مع شركة "إيرباص".

وقال الخفاجي "أعتقد في الشهر العاشر من هذا العام ستصل طائرتان من أصل خمس طائرات من النوع الحديث يتم التفاوض بشأنها لدعم الأسطول الأخضر العراقي".

ويسعى العراق منذ سنوات لزيادة عدد أسطوله من الطائرات المدنية التي تزيد على 30 طائرة تتنوع ما بين طرازات مختلفة من بوينغ وإيرباص، إلى جانب "بومباردييه. سي آر جي 900".

وأبرمت الخطوط الجوية العراقية في 2008، اتفاقا مع بوينغ الأمريكية، لشراء 30 طائرة تسلمت منها 14 طائرة، وسيتم تسليم الطائرات الباقية على دفعات.