محمد بن راشد: قطر والبحرين والكويت أخوة يجمعهم النسب والقرابة والمصير الواحد

تحدث نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، عن العلاقة التي تربط بين قطر والكويت والبحرين.

وأكد أن قطر والبحرين والكويت "إخوة يجمعهم النسب والقرابة والمصير والواحد، وتجمعهم الإمارات العربية المتحدة على المحبة والسلام".

وجاءت تعليقات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد زيارته لأجنحة الدول الثلاثة في معرض دبي إكسبو 2020، وذلك في ثالث يوم بعد انطلاقه.

أثناء جولتي اليوم في إكسبو .. ضمن الجناح القطري والجناح البحريني والجناح الكويتي .. إخوة يجمعهم النسب والقرابة والمصير والواحد .. وتجمعهم الإمارات على المحبة والسلام pic.twitter.com/nuN9MtCviR — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 3, 2021

واطلع حاكم دبي على تفاصيل المشاركة القطرية أثناء تفقده جناح قطر، الذي يحمل شعار "المستقبل الآن"، والمقام في منطقة "الفرص"، واستمع إلى أبرز الأهداف التي تسعى قطر إلى تحقيقها من خلال مشاركتها في معرض" إكسبو 2020 دبي"، ومن أبرزها إلقاء الضوء على تنوع الاقتصاد القطري، والتعريف بمناخها الاستثماري، مع إبراز المكنون الثقافي وارتباطه بالحاضر والمستقبل.

وزار الشيخ محمد بن راشد جناح دولة الكويت، الذي يرفع شعار "كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة"، والذي تهدف منه إلى التأكيد على مجموعة من الرسائل المهمة، من أبرزها ترسيخ مفاهيم الحفاظ البيئي والاستدامة، تماشيًا مع رؤية "كويت جديدة 2035".

كما تفقد حاكم دبي جناح مملكة البحرين في معرض "إكسبو 2020 دبي"، والذي يستعرض مفهوم الكثافة، وذلك لأنها تعد أحد أعلى معدلات الكثافة السكانية في العالم، ودورها كعامل محفّز لخلق فرص واعدة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هامش زيارته لأجنحة قطر والكويت والبحرين، اليوم الأحد، أن "الحضور الخليجي البارز في معرض "إكسبو 2020 دبي"، ومع أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يمثل نافذة مهمة يطلع منها العالم على ثقافتنا الخليجية الأصيلة وتراثنا العريق وحضاراتنا الضاربة بجذورها في عمق التاريخ"، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة.

وحدثت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود، وعلى إثر هذه المصالحة أعلنت الإمارات، إعادة فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع قطر، اعتبارا من 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.