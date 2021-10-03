فريق طبي أردني ينجح في فصل توأمين سياميين من اليمن

تمكن فريق طبي أردني من فصل توأمين سياميين من اليمن، وذلك بعد إجراء عملية نادرة استمرت 8 ساعات.

قال فوزي الحمّوري، المدير العام للمستشفى التخصصي حيث أجريت العملية، ورئيس قسم طب الأطفال في مؤتمر صحفي، "سجلنا إنجازاً طبياً جديداً على مستوى المملكة، إذ نجح فريق طبي متخصص في المستشفى بإجراء أول عملية جراحية ناجحة في الأردن بفصل توأمين سياميين ملتصقين"، مشيراً إلى أنها "استغرقت 8 ساعات"، وفق موقع قناة "المملكة" الأردنية.

ووصف الحمّوري العملية التي أجريت في الثالث من تموز/ يوليو الفائت وشارك فيها 25 طبيباً واستشارياً وفنياً بأنها "نادرة ومعقدة"، مشير إلى أن "الفريق الطبي وزّع إلى مجموعتين بعد عملية الفصل".

وشرح الحموري أن "المراحلَ الخطرةِ أثناءَ الفصل الجراحي تمت بأفضلِ ما يكون"، واستخدمت فيها "التقنيات الحديثة والأجهزة المتطورة، سواء في إجراءات الفصل أو القطع أو الزراعة"، مما أتاح "تجنب النزيف الكثير، وأسهم في تسريع عملية التئام الجروح وبناء الجلد".

وأوضح أن "الطفلين أحمد ومحمد كانا قد ولدا في ظاهرة طبية نادرة، حيث إنهما متلاصقان عند منطقة الصدر والبطن ويتشاركان في الكبد والقفص الصدري والحجاب الحاجز وغشاء القلب، وكان فصل الطفلين ضرورةً طبية ملحة".

نجاح فريق طبي أردني بفصل توأمين سياميين يمنيين في عملية "نادرة"#الأردن #هنا_المملكة https://t.co/CEChvk3VkH — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 3, 2021

وأكد الحموري أن "المرحلة التحضيرية لهذه العملية استمرت خمسة أشهر، لمعالجة بعض الاختلالات المرضية لديهما والعمل على زيادة الوزن من خلال التغذية المكثفة للوصول إلى الوزن المثالي لإجراء العملية".

وتولت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السادس من فبراير المنصرم، نقل التوأمين السياميين من صنعاء إلى عمّان في طائرة إسعاف جوي برفقة والديهما؛ لإخضاعهما عملية فصل جراحية عبر عملية إجلاء طبية.

وقال ممثل "يونيسف" في اليمن فيليب دواميل حينها، إن "يونيسف تمكنت من تغطية النفقات الطبية واللوجستية لهذه العملية بفضل المساهمات السخية المقدمة من العديد من المانحين الأفراد من القطاع الخاص".

هذا وولد التوأمان في صنعاء في منتصف كانون الأول/ ديسمبر من العام الفائت، وتبلغ الأم من العمر 35 عاما.