لقطات مرعبة... انهيار جبلي في مسقط بسبب إعصار "شاهين"... فيديو

تدوالت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، اليوم الأحد، مقطع فيديو حول انهيار جبل على سكن عمّالي في منطقة الرسيل الصناعية في العاصمة مسقط.

وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، عبر حسابها على "تويتر"، تلقيها بلاغا حول انهيار جبل على سكن عمّالي في منطقة الرسيل الصناعية في مسقط، جرّاء تعرض البلاد لإعصار "شاهين"، موضحة أن فريق البحث والإنقاذ توجه إلى موقع الحادث.

شاهد .. انهيار جبل في #مسقط دون خسائر بشرية أو مادية نتيجة الأمطار الغزيرة pic.twitter.com/yd39VZFzX1 — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) October 3, 2021

وأضافت اللجنة أن الفريق تمكن من انتشال شخصين من تحت الأنقاض، فيما يواصل البحث عن الباقي، محذرة من أن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ64 عقدة أي 116 كم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة.

تحديث:

تمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال شخصين من تحت الأنقاذ وهم مفارقين للحياة.



إنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/Eulz6hd3iA — عُمان مُستعدّة (@NCEM_OM) October 3, 2021

​وتداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق مقطع فيديو يوثق احتجاز السيول لمجموعة من الأشخاص، في أحد الأودية في سلطنة عمان. ونشرت قناة "العربية - سلطنة عمان" على حسابها الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو يوثق محاصرة المياه من كل اتجاه لمجموعة من المواطنين، في وقت يحاولون السير في مجموعة واحدة قبل أن تجرفهم المياه بعيدا.

وذكرت القناة نفسها في تقرير آخر أن شوارع ولاية بوشر في محافظة مسقط، امتلأت بمياه الأمطار، نتيجة تأثير إعصار "شاهين"، حيث شهدت مناطق مختلفة من السلطنة، اليوم الأحد، أجواء عاصفة وأمطارا شديدة، بسبب تأثيرات إعصار "شاهين".

وأوردت وكالة الأنباء العمانية، أن أمطارا شديدة الغزارة ستتساقط في العاصمة، مسقط، نتيجة إعصار شاهين، مؤكدة إنقاذ العشرات من الأشخاص، على الأقل، حتى الآن، بالتوازي مع التحذير الثالث لهيئة الطيران المدني في عمان بشأن إعصار "شاهين".

​وأصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، مساء السبت، تحذيرا حول الإعصار المتوقع أن يضرب سواحل البلاد يومي الأحد والاثنين.

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