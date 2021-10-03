الأمن العراقي يضبط قذائف صاروخية وعبوات ناسفة في كركوك

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الأحد، العثور على قذائف صاروخية وعبوات ناسفة في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وبحسب بيان لقيادة الشرطة الاتحادية، جاءت العملية خلال تنفيذ عملية تطهير من مخلفات عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقتي السحيل والحوايج بقضاء الحويجة بكركوك.

وعثرت الشرطة خلال العملية على "3 صواريخ قاذفة RBG7 وعبوة ناسفة نوع بلازما حديدية"، على ما نقلت السومرية نيوز.

وجرى إتلاف جميع المواد المضبوطة من قبل مفارز الجهد الهندسي، بحسب البيان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت سلطات الأمن العراقية، إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة قرب إحدى دوائر الشرطة في محافظة الأنبار غربي البلاد، دون وقوع خسائر بشرية.

ويأتي ذلك قبل نحو أسبوع من إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

يشار إلى أن العراق كان أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.