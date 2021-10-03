عمان... عين الإعصار تدخل بين المصنعة والسويق برياح قوية تقتلع ما في طريقها... فيديوهات

أعلنت السلطات العمانية دخول عين الإعصار "شاهين" بين ولايتي المصنعة والسويق شمالي السلطنة، برياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومتر في الساعة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن عين الإعصار المداري دخلت، مساء اليوم الأحد، بين الولايتين مصحوبة بأمطار عزيزة جدا.

وأضافت أن سرعة الرياح على جدار الإعصار تصل ما بين 120 و150 كيلو متر في الساعة.

#عاجل



دخول عين الإعصار المداري حاليًا بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدًا ورياح شديدة سرعتها على جدار الإعصار ما بين ١٢٠ و ١٥٠ كم في الساعة.#العمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021

وأفادت بأنه تم قطع التيار الكهربائي في مناطق بولاية السويق التي تشهد أمطارا غزيزة جدا وذلك كإجراء احترازي.

⚠️ عاجل : دخول عين #الاعصار_المداري حاليًا بين ولايتي #المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدًا ورياح شديدة سرعتها على جدار الإعصار ما بين ١٢٠ و ١٥٠ كم في الساعة.



* المقطع من ولاية #السويق ..#شاهين pic.twitter.com/ej1PzuY4i2 — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) October 3, 2021

فيديو:



إعصار شاهين يقسو على عُمان..رياح شديدة تقتلع مافي طريقها.#اعصار_شاهين



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pic.twitter.com/UFDBpfjaUZ — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 3, 2021

ونقلت عن مدير العمليات بقيادة شرطة محافظة الجنوب إنه تم استقبال 430 شخصا في 10 مراكز إيواء بولايتي بركاء والمصنعة من بينهم 329 مواطنا و101 وافدا.

يا رب اكون خليته عدل عشان ما يوصخ المكان 🤌🏻🙃 #شاهين pic.twitter.com/n5HoDAF1cH — kadem (@kadem88065512) October 3, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مروعة لأمطار غزيرة ورياح قوية تقتلع كل ما في طريقها في المصنعة والسويق، مما آثار دمارا لحق ببعض المنازل جراء الإعصار.