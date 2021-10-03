عمان... عين الإعصار تدخل بين المصنعة والسويق برياح قوية تقتلع ما في طريقها... فيديوهات

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن عين الإعصار المداري دخلت، مساء اليوم الأحد، بين الولايتين مصحوبة بأمطار عزيزة جدا.
وأضافت أن سرعة الرياح على جدار الإعصار تصل ما بين 120 و150 كيلو متر في الساعة.
#عاجل— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021
دخول عين الإعصار المداري حاليًا بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدًا ورياح شديدة سرعتها على جدار الإعصار ما بين ١٢٠ و ١٥٠ كم في الساعة.#العمانية
وأفادت بأنه تم قطع التيار الكهربائي في مناطق بولاية السويق التي تشهد أمطارا غزيزة جدا وذلك كإجراء احترازي.
⚠️ عاجل : دخول عين #الاعصار_المداري حاليًا بين ولايتي #المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدًا ورياح شديدة سرعتها على جدار الإعصار ما بين ١٢٠ و ١٥٠ كم في الساعة.— عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) October 3, 2021
* المقطع من ولاية #السويق ..#شاهين pic.twitter.com/ej1PzuY4i2
فيديو:— أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 3, 2021
إعصار شاهين يقسو على عُمان..رياح شديدة تقتلع مافي طريقها.#اعصار_شاهين
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ونقلت عن مدير العمليات بقيادة شرطة محافظة الجنوب إنه تم استقبال 430 شخصا في 10 مراكز إيواء بولايتي بركاء والمصنعة من بينهم 329 مواطنا و101 وافدا.
يا رب اكون خليته عدل عشان ما يوصخ المكان 🤌🏻🙃 #شاهين pic.twitter.com/n5HoDAF1cH— kadem (@kadem88065512) October 3, 2021
السويق حالياً لطفك يالله. الأحد(03/10/2021)#مركز_رذاذ. #شاهين pic.twitter.com/Oh9tPcFxxw— مركز رذاذ للأرصاد الجوية🇴🇲|الحساب الرسمي (@RaththWeather) October 3, 2021
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مروعة لأمطار غزيرة ورياح قوية تقتلع كل ما في طريقها في المصنعة والسويق، مما آثار دمارا لحق ببعض المنازل جراء الإعصار.
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