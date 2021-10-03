مصر تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة نصر 6 أكتوبر

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، موعد إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)، الذي من المقرر أن يوافق يوم الأربعاء المقبل.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن "رئيس المجلس الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا، يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد 6 أكتوبر، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.

وأوضح المجلس، في بيانه، إن هذا القرار "يتضمن الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، قال إن الحكومة قررت أن يكون يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية بدلا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى وعيد الميلاد.

يذكر أنه في السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان، واستمرت تلك الحرب حتى نهاية الشهر، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في الضغط على الطرفين لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار عبر الأمم المتحدة.

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