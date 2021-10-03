ولي العهد السعودي ووزير خارجية فرنسا يبحثان العلاقات الثنائية

جاء ذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الفرنسي، اليوم الأحد، للمملكة العربية السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن محمد بن سلمان ولودريان بحثا أيضا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 3, 2021
سمو #ولي_العهد يستقبل وزير خارجية #فرنسا ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ويبحثان المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.https://t.co/HuK5KLovuP#واس pic.twitter.com/3BLLTrvHLv
وأشارت واس إلى أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، حضر مراسم الاستقبال، فيما حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى المملكة فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.
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