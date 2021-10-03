ولي العهد السعودي ووزير خارجية فرنسا يبحثان العلاقات الثنائية

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الفرنسي، اليوم الأحد، للمملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن محمد بن سلمان ولودريان بحثا أيضا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وأشارت واس إلى أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، حضر مراسم الاستقبال، فيما حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى المملكة فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.

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