مشاهد صادمة من سلطنة عمان بعد اجتياح الإعصار "شاهين"... فيديوهات

تداول ناشطون ووسائل إعلام عمانية، صباح الاثنين، مشاهد صادمة من ولايات المصنعة والسويق والخابورة بعد اجتياح الإعصار "شاهين" لها.

ومع انقشاع الليل، بدت الآثار واضحة على الولايات الثلاث الواقعة شمالي السلطنة بعدما غمرتهما المياه بشكل كامل.

وأظهر مقطع مصور تم التقاطه من الجو المياه وقد غمرت المنازل والمزارع في ولاية المصنعة الواقعة في محافظة جنوب الباطنة.

تصوير جوي :

مياه سيول #شاهين تغمر منازل ومزارع #المصنعة

متداول

صباح الاثنين 2021/10/4 pic.twitter.com/qLcqUIGfw9 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 4, 2021

كما نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية مقطع فيديو يوثق آثار الإعصار شاهين في ولاية الخابورة في محافظة شمال الباطنة.

مشهد من آثار الحالة المدارية (شاهين) على ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.#العُمانية

تصوير سالم الشكيلي pic.twitter.com/SzPzKR5AZf — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

وأظهر مقطع آخر عملية إنقاذ محتجزين نفذتها مروحية تابعة لطيران شرطة صباح اليوم في وادي البطحاء في ولاية السويق.

طيران شرطة عُمان السلطانية ينفذ عملية إنقاذ محتجزين اثنين صباح اليوم بولاية السويق في وادي البطحاء.#العُمانية pic.twitter.com/NT4bXa8YV2 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

فيما أعلنت السلطات العمانية العثور على مواطن مفقود في بوادي السليل في ولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة وقد فارق الحياة، ليرتفع عدد ضحايا الإعصار شاهين حتى الآن إلى 4 بينهم وافدان من الجنسية الأسيوية.

جريان وادي ضنك بمحافظة الظاهرة .#العمانية pic.twitter.com/bPdmoeIIn5 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

في سياق متصل، أشارت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تمركز المنخفض المداري في محافظة الظاهرة حاليا، متوقعة أن يستمر في حركته وضعفه باتجاه الغرب وخروجه من حدود السلطنة في وقت لاحق.