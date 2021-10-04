مشاهد صادمة من سلطنة عمان بعد اجتياح الإعصار "شاهين"... فيديوهات

ومع انقشاع الليل، بدت الآثار واضحة على الولايات الثلاث الواقعة شمالي السلطنة بعدما غمرتهما المياه بشكل كامل.
وأظهر مقطع مصور تم التقاطه من الجو المياه وقد غمرت المنازل والمزارع في ولاية المصنعة الواقعة في محافظة جنوب الباطنة.
تصوير جوي :— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 4, 2021
مياه سيول #شاهين تغمر منازل ومزارع #المصنعة
متداول
صباح الاثنين 2021/10/4 pic.twitter.com/qLcqUIGfw9
كما نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية مقطع فيديو يوثق آثار الإعصار شاهين في ولاية الخابورة في محافظة شمال الباطنة.
مشهد من آثار الحالة المدارية (شاهين) على ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.#العُمانية— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021
تصوير سالم الشكيلي pic.twitter.com/SzPzKR5AZf
وأظهر مقطع آخر عملية إنقاذ محتجزين نفذتها مروحية تابعة لطيران شرطة صباح اليوم في وادي البطحاء في ولاية السويق.
طيران شرطة عُمان السلطانية ينفذ عملية إنقاذ محتجزين اثنين صباح اليوم بولاية السويق في وادي البطحاء.#العُمانية pic.twitter.com/NT4bXa8YV2— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021
فيما أعلنت السلطات العمانية العثور على مواطن مفقود في بوادي السليل في ولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة وقد فارق الحياة، ليرتفع عدد ضحايا الإعصار شاهين حتى الآن إلى 4 بينهم وافدان من الجنسية الأسيوية.
جريان وادي ضنك بمحافظة الظاهرة .#العمانية pic.twitter.com/bPdmoeIIn5— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021
في سياق متصل، أشارت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تمركز المنخفض المداري في محافظة الظاهرة حاليا، متوقعة أن يستمر في حركته وضعفه باتجاه الغرب وخروجه من حدود السلطنة في وقت لاحق.
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