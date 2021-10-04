هل يؤثر إعصار "شاهين" على فعاليات إكسبو 2020؟

تساءل الكثيرون عن احتمالية أن يؤثر الإعصار "شاهين" على فعاليات معرض إكسبو 2020، الذي تحتضنه مدينة دبي الإماراتية في وقت بدأت مناطق من البلاد في التأثر بالإعصار المداري.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات بأن الإعصار شاهين "ضعف" وتحول إلى منخفض جوي يتجه جنوبا مصحوبا بسحب متوسطة على المناطق الشرقية ومدينة العين في أبوظبي.

وتوقع المركز، اليوم الاثنين، على ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على تلك المناطق مع نشاط للرياح على بعض المناطق الشرقية من البلاد.

وتوقع المركز ضعف المنخفض الجوي وتحركه إلى جنوب الدولة في الربع الخالي.

وكان الإعصار قد اجتاح، أمس الأحد، ولايات في سلطنة عمان، مصحوبا برياح شديدة وصلت سرعتها إلى 150 كم/ساعة، وأمطار غزيرة غمرت منازل ومزارع في ولايتي المصنعة والسويق شمالي المملكة، وأسفر عن سقوط 4 قتلى على الأقل.

في سياق متصل، قالت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي، إن إعصار شاهين "لن يوثر على فعاليات المعرض".

وأشارت على ما نقلت صحيفة البيان الإماراتية إلى أن هناك "تنسيقاً دائماً مع الأرصاد الجوية في هذا الشأن".

وأضافت أن "البنية التحتية مؤهلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الزائرين مع تحسن الأحوال الجوية".

والجمعة الماضي، فتح إكسبو 2020 دبي وهو أول معرض دولي يتم تنظيمه في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أبوابه أمام عارضين من قرابة 191 دولة.

ويقام "إكسبو 2020 دبي"، في الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/ آذار 2022، بمشاركة 192 دولة.