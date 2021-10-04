خفر السواحل الإيطالي يعترض 13 مهاجرا تونسيا برفقة خروف

اعترض خفر السواحل الإيطالي 13 مهاجرا تونسيا برفقة خروف، واقتادهم إلى رصيف فافارولو في جزيرة لامبيدوزا.

وتفاجأ المهاجرون غير النظاميين وبينهم امرأتان وثلاثة قصّر وخروف، والذين كانوا على متن قارب صغير، بخفر السواحل الإيطالي على بعد نحو 20 ميلاً من سواحل الجزيرة، بحسب وكالة آنسا الإيطالية.

ونقل المهاجرون، أمس الأول (السبت)، إلى الجزيرة الواقعة في منطقة إمبرياكولا، حيث يوجد في الوقت الحالي 180 مهاجرا غير نظامي.

تم بالفعل إخطار الخدمة البيطرية في باليرمو، وأبدت الرابطة الإيطالية للدفاع عن الحيوانات والبيئة (AIDAA) استعدادها "لتبني" الخروف.

ويهاجر إلى السواحل الإيطالية سنويا آلاف الشبان التونسيين، ومنها إلى دول أوروبية بحثا عن فرص عمل.