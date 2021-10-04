دفاعات قاعدة "حميميم" تدمر طائرة مسيرة أطلقها مسلحو ريف اللاذقية الشمالي

أسقطت الدفاعات الجوية المولجة الدفاع عن قاعدة "حميميم" الروسية، طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من محيط القاعدة في ريف اللاذقية الجنوبي، غربي سوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، إن الدفاعات الجوية المسؤولة عن الدفاع عن أجواء قاعدة "حميميم" الروسية العسكرية في ريف المحافظة، أسقطت طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من القاعدة من الاتجاه الشمال الشرقي.

ونقل المراسل عن مصدر في قاعدة "حميميم" أن المجموعات المسلحة المتواجدة بين ريفي اللاذقية وإدلب، أطلقوا طائرة مسيرة مذخرة، حاولت الاقتراب من القاعدة، إلا أن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حمايتها سارعت إلى إسقاطها قبل وصولها حرم القاعدة دون تسجيل أي أضرار.

وتسیطر مجموعة من التنظيمات الحليفة لـ "جبهة النصرة" الإرهابية على مثلث الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظات حماة وإدلب واللاذقية، شمال غربي سوريا.

وينتشر مسلحون من دول البلقان "جماعة الألبان"، ومن الصين "الحزب الإسلامي التركستاني" في هذه المنطقة، إلى جانب تنظیمات مسلحة حلیفة لتركیا تتشارك معها الخلفية القومية كـ "الفرقة التركمانية الساحلية" التي تحظى بدعم كبير من تنظيم "الذئاب الرمادية" التركي.