محكمة الاستئناف ترفض طلبات كف يد القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية محلية، اليوم الاثنين، برفض محكمة الاستئناف طلبات إقصاء القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت.

ونقل الإعلام المحلي عن القضاء اللبناني، اليوم الاثنين،

"رفض القضاء طلبات تنحية المحقق المكلف بالتحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد أن رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب بصفته مدعى عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية، التي أدت بدورها لتجميد التحقيق في انفجار المرفأ".

وكان التحقيق في انفجار المرفأ مهددا للمرة الثانية هذا العام بعدما جمدت الشكوى أنشطة القاضي. وكان سلفه القاضي فادي صوان قد أزيح عن التحقيق في فبراير/ شباط بعد شكوى مماثلة.