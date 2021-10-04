السفير المصري لدى أديس أبابا يؤكد دعم القاهرة لجهود مفاوضات سد النهضة

ونقل السفير تحيات رئيس الجمهورية السيسي لنظيرته الإثيوبية، وأعرب عن تطلعه للعمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين خلال ما يربطهما من قضايا مصيرية وسبل التعاون المشترك، كما أكد التزام مصر بدعم الجهود الهادفة لإنجاح المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

بدورها، رحبت الرئيسة الإثيوبية بالسفير محمد عمر جاد متمنية له النجاح في مهمته الجديدة، كما أكدت أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين بما يسهم في التوصل لاتفاق يراعي مصالح كافة الأطراف، كما طلبت نقل تحياتها للرئيس عبد الفتاح السيسي حسبما نشر موقع صحيفة "الأهرام" المصرية.

جاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "تصريحات إثيوبيا عن رفض أي اتفاق بشأن سد النهضة حديث للاستهلاك المحلي، ومواجهة للأوضاع الداخلية، في تحدٍ للمجتمع الدولي، ويبرهن على وجود المرونة الكافية لدى مصر وأنها تتعامل كدولة لها مسئولية وتراعي قواعد القانون الدولي".