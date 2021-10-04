لحظة انفجار سيارة مفخخة في الرمادي غربي العراق... فيديو

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته الوكالة الرسمية إن التفجير الذي وقع أمس الأحد لم يتسبب في حدوث أية خسائر بشرية أو أضرار مادية.

من جانبه، كرم مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، عنصر الأمن الذي تصدى للسيارة المفخخة في الرمادي.

وكانت سلطات الأمن العراقية، قد أعلنت أمس إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة قرب إحدى دوائر الشرطة في محافظة الأنبار غربي البلاد، دون وقوع خسائر بشرية.

يأتي هذا الحادث قبل نحو أسبوع من إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد.