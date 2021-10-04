ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "شاهين" في عمان إلى 12 قتيلا... فيديوهات صادمة

أعلنت السلطات العمانية تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإعصار شاهين، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا إلى 12.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إنه تم "تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان جراء الحالة المدارية شاهين بمحافظة شمال الباطنة".

تسجيل ٧ حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان جراء الحالة المدارية شاهين بمحافظة شمال الباطنة.#العمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات العثور على جثة مواطن بعدما فُقد في وادي السليل في ولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة.

وأمس الأحد، أعلنت السلطات مصرع 4 أشخاص بينهم طفل وشخصان من الجنسية الآسيوية في محافظة مسقط جراء الإعصار المداري.

مشهد من ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة بعد الحالة المدارية (شاهين)



⁧#العُمانية⁩

تصوير عيسى الرئيسي pic.twitter.com/whQDmSeRsK — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

واليوم الاثنين، وجّه سلطان البلاد هيثم بن طارق، بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل وممتلكات المواطنين في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الإعصار شاهين بهدف "توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن".

كما وجّه "بضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة هذه الأنواء، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة".

إنقاذ شخص من مركبة جرفها وادٍ بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة، وهو بصحة جيدة. pic.twitter.com/WGoszpWYdD — عُمان مُستعدّة (@NCEM_OM) October 4, 2021

في سياق متصل، أعلنت الجهات المختصة انتهاء التأثيرات المباشرة للإعصار شاهين بعد ضعفه وتحوله إلى منخفض مداري.

لحظة تهدّم أحد أسوار المنازل في السويق مع قدوم دفعة جديدة من الأودية الجارفة هناك.!

مقطع منقول، #شاهين pic.twitter.com/ABFt2pT03v — حارث السيفي (@_harith_hhhs) October 4, 2021 معوضين خير راعي الحلال . امطار الحالات المداريه اغلبها تكون فيضانيه. عاد كيف وانت معاك اوديه كبيره !! الله المستعان #شاهين pic.twitter.com/5DKdlQcFnM — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) October 4, 2021

وقال عبد الله بن راشد الخضوري رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد إن "شاهين" يتمركز حاليا في جنوب الظاهرة ويدخل السعودية في الوقت الحالي.