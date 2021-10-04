تسجيل
13:14 GMT04 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مواطنة عراقية تسير في أحد شوارع بغداد، العراق

    خاص لـ"سبوتنيك": نسب مرتفعة لعنف وختان تنهي حياة العراقيات بشكل مأساوي

    © Sputnik . Vitaly Belousov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104328/97/1043289779_0:88:3327:1960_1200x675_80_0_0_482c2258897e68bcc4fd5991ad94ebc2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110041050336386-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83--%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A/

    أقدمت العشرات من النساء والفتيات في العراق على إنهاء حياتهن بشكل مأساوي هربا من واقع لم يعدن قادرات على احتماله، إثر عنف أسري متفاقم ومرتفع بنسب خيالية، سجلت من بينها تزويج القاصرات والختان، منذ فرض القيود الوقائية لجائحة كورونا المستجد كوفيد- 19.

    في منطقة شارع "المطبك" شرقي العاصمة بغداد، سقطت امرأة مضجرة بدمائها جثة هامدة عند عتبة دارها بعد تلقيها رصاصة في منتصف الجبين أطلقها عليها زوجها  إثر خلاف بينهما.

    وفي ذات المنطقة، أقدمت امرأة أخرى بعدما أخرجت أطفالها الثلاثة وأودعتهم عند جيرانها، على الانتحار بسكب مادة النفط الأبيض على جسدها بسبب مشاكل بينها وبين زوجها، في قصة مشابهة للعديد من النساء اللواتي عشن مرارة العنف الأسري المتفاقم منذ تفشي الجائحة والحظر الذي رافقها.

    وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم الاثنين، بعد تفشي جائحة کورونا، أن الحكومة العراقية وضعت قيودا للحد من انتشار الفيروس، فأدى ذلك إلى تفاقم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب الضغط النفسي الذي سببه الفیروس.

    وأضاف الصندوق: "استمر الضغط المتزايد في تشكيل مخاطر جديدة، مما أدى إلى ظهور أشكال موجودة مسبقا من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولاسيما العنف المنزلي الذي يرتكبه الشركاء الحميمون وأفراد الأسرة".

    نسب العنف

    وأكد الصندوق أنه تم الإبلاغ عن ارتفاع حاد في أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة العنف الأسري، وانخفاض في تقديم الخدمات في معظم أنحاء العراق بسبب استمرار الإغلاق.

    وأعلن، وفقا لبيانات نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع الاجتماعي، أن العنف المنزلي هو أكثر أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي للحوادث المبلغ عنها والتي تمثل أكثر من 77%، يليها بنسبة 12% الممارسات الضارة كزواج القاصرات وختان الإناث.

    انتحار الفتيات

    وألمح الصندوق إلى أن النساء أبلغن عن محدودية تقييد الوصول إلى خدمات الحماية أو المساعدة الإنسانية، مما يزيد من تعرضهن لمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويشكل عائقا أمام الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي في انتقالهم إلى التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع.

    وتابع، أبلغت 65 في المئة من نقاط تقديم الخدمة عن زيادة في نوع واحد أو أكثر من أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي في مجالات تدخلهم.

    وأفاد الصندوق بأنه تم الإبلاغ عن 123 محاولة أو حادث انتحار مرتبط بالعنف المبني على النوع الاجتماعي طالت النساء والفتيات، وتم الإبلاغ عن معظم الحوادث في محافظات نينوى وكركوك وديالى شمال وشرقي العراق.

    قيود

    وأستطرد الصندوق، وفقا لنتائج استبيان خصنا به، قائلا: "أفاد 94 في المئة من المستجيبين بوجود قيود مالية، بما في ذلك نقص أو فقدان سبل العيش أو الدخل، و92 في المئة من المجيبين أفادوا بضغوط من الحبس، في حين أفاد 73 في المئة من المستجيبين بأن الافتقار إلى المرافق الاجتماعية والشبكات هو الأسباب الرئيسية للزيادة المبلغ عنها في حوادث العنف المنزلي".

    وأكد أنه تم الإبلاغ عن انخفاض إجمالي في خدمات الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي بنحو 50 % لإدارة الحالات و 60 % للدعم النفسي والاجتماعي و 50 % لأنشطة التوعية.

    ولفت صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق إلى أن الصدمات النفسية والتوتر والقلق ونقص المساحة الآمنة والخصوصية كانت من بين أهم المخاوف الرئيسية التي أبلغ عنها 62 % و 34 % من المخبرين الرئيسيين الذين تمت مقابلتهم.

    وارتفعت معدلات العنف الأسري التي تستهدف 3 فئات في المجتمع العراقي وعلى رأسهن النساء يليهن كبار السن ثم الأطفال.

    وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن التقرير الفصلي والذي يصدر كل ثلاثة أشهر لـ(يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب) سجلت فيه المحاكم التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة 1543 قضية عنف أسري بواقع  5 حالات ضد الأطفال و1449 ضد النساء و89 ضد كبار السن.

    وبيّن المركز أن شهر يونيو الماضي شهد تسجيل 489 حالة عنف ضد النساء و25 ضد كبار السن، فيما لم تسجل أية حالة عنف ضد الأطفال.

    وتابع، كما شهد شهر يوليو، تسجيل 3 حالات ضد الأطفال و496 حالة ضد النساء و29 حالة ضد كبار السن.

    وأختتم المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى تسجيل حالتين عنف ضد الأطفال خلال شهر أغسطس الماضي، و464 حالة ضد النساء و35 حالة ضد كبار السن.

    وكشفت وزارة الداخلية العراقية منتصف شهر يوليو الماضي، تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة عنف أسري في البلاد خلال منذ مطلع عام 2021.

    وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، في تصريح خاص لمراسلتنا في العراق، في 29 مايو/أيار العام الماضي، حسب المعلومات المسجلة من نظام توجيه المعلومات للعنف الاجتماعي لشهر مارس/ آذار الماضي، فإن العنف من قبل الأزواج بحق النساء، هو الأساس بنسبة 86%.

    وأضاف الصندوق: "يتبع تعنيف النساء العنف إثر العادات الاجتماعية المشجعة على الأذى بنسبة 14%، والزواج في سن مبكرة بنسبة 13%"، مشيرا إلى أنه "لا توجد إحصائية رسمية حكومية تبين عدد المعنفات في العراق".

    بشكل عام حتى قبل انتشار وباء كورونا وفرض حظر التجوال الوقائي في عموم العراق، فإن العنف تجاه النساء لا يتم الإفصاح عنه بما فيه الكفاية، وذلك بسبب وصمة العار الاجتماعية، والخوف من الرد على العنف".

    انظر أيضا:

    قتلى وجرحى بأعمال عنف في مناطق عراقية متفرقة
    بالأرقام... حصيلة العائلات العائدة من العنف على يد "داعش" في العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تسرب نفطي هائل ضرب سواحل مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية 3 أكتوبر 2021
    كارثة أمريكية وأرقام هائلة... تسرب نفطي في المحيط الهادئ
    محيط من السلاح في أفغانستان
    "محيط" من السلاح في أفغانستان
    إنفوجرافيك... ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك