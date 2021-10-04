مصر تكافئ محمد صلاح بقرار قد يحدث لأول مرة... فيديو

أكد وزير التربية والتعليم في مصر، طارق شوقي، إمكانية إدراج مسيرة اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن المناهج الدراسية في مصر.

وقال طارق شوقي، خلال تصريحات هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على "قناة القاهرة والناس"، إن "وزارة التعليم يعرض عليها اقتراحات عديدة من أجل إضافة مسيرة محمد صلاح في المناهج الدراسية"، مؤكدا أنه "من الوارد أن يتم ذلك".

واحتفى نادي ليفربول الإنجليزي بمحمد صلاح، أمس الأحد، وكتب الحساب الرسمي للنادي على "فيسبوك" احتفاءً بصلاح:

"ما أروع هذا الرجل! الملك يملك قلوب الجميع عندما يراقص -محبوبته- كرة القدم".

وحرصت الصفحة على وضع علم مصر بجوار التعليق الذي رافقته صورة لصلاح وهو يحيي الجمهور بعد هدفه الجميل.

وسجل لمانشستر سيتي فيل فودين في الدقيقة 69، وكيفن دي بروين في الدقيقة 81 من عمر المبارة ليتعادل الفريقان ويحصل كل واحد منهما على نقطة واحدة، ويحتل ليفربول المركز الثاتي برصده 15 نقطة، ومانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ويهديان تشيلسي صدارة جدول الدوري.

ورغم التعادل احتفى الجميع بهدف صلاح، خاصة أنه بهدف الليلة وصل إلى الهدف رقم 6 هذا الموسم، متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومتفوقا على أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد، ليشتعل من جديد الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال الجولة السابعة من المسابقة.

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