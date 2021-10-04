لعمامرة يناقش مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي أزمات القارة

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأهمية البالغة التي توليها بلاده للحفاظ على وحدة الصف الأفريقي، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لإيجاد حلول لأزمات القارة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن لعمامرة أكد خلال لقائه مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي في أديس أبابا، أنه "وجب العمل على تمكين المنظمة القارية من الاضطلاع بالدور المنوط بها في إنهاء الأزمات والنزاعات وتصفية الاستعمار في القارة، فضلا عن الدفع بأجندة التنمية المستدامة".

جلسة عمل مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي،السيد موسى فقي محمد، تركزت حول دور المنظمة في انهاء الأزمات والنزاعات وتصفية الاستعمار في القارة،فضلا عن الدفع بجهود التنمية المستدامة.كما تناولنا التحديات التي تواجه العمل الافريقي المشترك وأجندة التعاون والوحدة والتكامل بين دول القارة. pic.twitter.com/opY5mUzBt4 — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) October 4, 2021

كما أشار البيان إلى أن لعمامرة أجرى مشاورات معمقة مع مفوض الاتحاد الأفريقي المكلف بالسلم والأمن والشؤون السياسية بانكولي أديوي، مضيفا أنه تم خلال المشاورات استعراض مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا، مالي، منطقة الساحل والصحراء وكذا منطقة القرن الأفريقي، على ضوء الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية الحلول السلمية والسياسية للأزمات.

مشاورات مع مفوض السلم والأمن والشؤون السياسية،السيد بانكولي أديوي،حول مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا، مالي ومنطقتي الساحل والصحراء والقرن الافريقي، فضلا عن التحديات التي يواجهها مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، على ضوء جهود 🇩🇿 ومبادراتها الرامية لارساء الأمن والاستقرار. pic.twitter.com/vHSjSrdUKu — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) October 4, 2021

كما تم خلال المشاورات عرض الاقتراحات التي تقدمت بها الجزائر مؤخرا لتفعيل آليات الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتي تم تبنيها من قبل مجلس السلم والأمن.

علاوة عن ذلك، اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق والتشاور تمهيدا للاستحقاقات القارية المقبلة، بما فيها اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي والمؤتمر السنوي للسلم والأمن في أفريقيا المزمع عقده لاحقا في الجزائر.