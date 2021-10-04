السعودية تحقق أعلى معدل في تاريخها من الصادرات غير النفطية خلال عام

قال وزير الإعلام السعودي، ماجد القصبي، إن الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية حققت أعلى رقم في تاريخها.

القاهرة - سبوتنيك. وقال القصبي في مؤتمر التواصل الحكومي أن المملكة حققت إيرادات من الصادرات غير النفطية بلغت 255 مليار ريال سعودي، من شهر يونيو/حزيران 2020 وحتى يونيو الماضي 2021، ما يعادل 86 مليار دولار أمريكي.

بمتابعة مباشرة من خادم الحرمین الشریفین و #ولي_العھد؛ المملكة تحقق مراكز متقدمة عالميًا ومحليًا".

وزير الإعلام المكلف خلال #مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/goSzBbyeFm — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) October 4, 2021

​وأعلنت السعودية تسجيل الصادرات غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها خلال يونيو الماضي بقيمة صادرات بلغت 23.5 مليار ريال سعودي (6.27 مليار دولار)، بحسب آخر بيانات هيئة تنمية الصادرات السعودية.

كما بينت أن الصادرات غير النفطية تجاوزت حاجز 20 مليار ريال، خلال أشهر مارس/ آذار ونيسان/أبريل ومايو/ أيار من العام الحالي، لأول مرة أيضا.

وذكرت تقديرات الهيئة السعودية ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية في المملكة بحوالي 40 في المئة في شهر يونيو من العام الحالي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020.

وبحسب "رؤية المملكة 2030"، فإن السعودية تسعى لتنويع اقتصادها والابتعاد عن الاعتماد بشكل حصري على النفط، كما أنها تسعى لرفع نسبة صادراتها من 16 في المئة إلى 50 في المئة على الأقل من إنتاجها المحلي غير النفطي.

وعن أعلى الصادرات غير النفطية في السعودية، فهي منتج ألواح الزجاج من قطاع مواد البناء، ومنتجات البولي بروبلين من قطاع البتروكيماريات.

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