نجل جيهان السادات يكشف لأول مرة وصيتها للسيسي قبل وفاتها بساعات... فيديو

كشف جمال السادات، نجل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، لأول مرة، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدته جيهان السادات، معلنا وصيتها التي طلبت تقديمها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال جمال السادات، خلال لقائه في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "mbc مصر"، إنه تم اكتشاف إصابة والدته بمرض السرطان الذي وصفه بـ"المرض اللعين"، وهو في المرحلة الرابعة، مؤكدا أنها بدأت رحلتها مع العلاج في الولايات المتحدة لكن المرض الخبيث تمكن منها في نهاية حياتها.

وأكد أن المرض كان منتشرا في أجزاء كبيرة من الجسم، ولذا تم إجراء جراحة لاستئصال الأجزاء المصابة، موضحا أنها رفضت الاستمرار في الولايات المتحدة واستكملت العلاج في المركز الطبي العالمي.

وكشف جمال السادات، عن وصية أمها وهي على فراش الموت، حيث طالبته أن يسأل الرئيس عبد الفتاح السيسي إن كان ممكناً لها أن تدفن بجوار زوجها الرئيس الراحل أنور السادات، مؤكدة أنها ستقدر الأمر في حالة تعذر تحقيق ذلك.

وتوفيت جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، يوم الجمعة الموافق التاسع من يوليو/ تموز عام 2021، عن عمر 88 عاما. وتقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، مراسم جنازة عسكرية لأرملة الرئيس المصري الراحل، وتم دفن جثمان الراحلة بالنصب التذكاري إلى جوار زوجها.

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